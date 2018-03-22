Иркутск, 22 марта, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Роскомнадзора в 2017 году изъяли более 4,5 тыс. незарегистрированных SIM-карт, сообщает 22 марта пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

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Так, на территории Приангарья выявлено свыше 70 административных правонарушений за реализацию сим-карт без заключения соответствующих договоров. На нарушителей составлены административные протоколы.

«В ходе рейдов изъято около 4,5 тысяч SIM-карт, — говорится в сообщении. — Для того, чтобы пресечь использование анонимных симок в противоправных целях профилактические мероприятия по их изъятию будут продолжаться».

Кроме того, с начала 2018 года полицейские выявили два правонарушения и изъяли почти 90 анонимных SIM-карт.

Напомним, в сентябре 2017 года Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконную продажу SIM-карт. Штрафы составят от 2 тыс. до 200 тыс. рублей. Иностранцам может грозить выдворение из России.

Всего в 2017 году в России было изъято более 90 тыс. незаконных SIM-карт.

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