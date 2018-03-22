Вашингтон, 22 марта, 2018, 08:40 — ИА Регнум. «Тёплое» отношение главы Белого дома Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину может объясняться наличием у Москвы компромата на американского лидера, заявил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Об этом пишет 21 марта The Hill.

talk Лубянская площадь. Москва

В интервью изданию экс-глава спецслужбы США заявил, что у российской стороны «может что-то быть» на Трампа, и именно этим объясняется комплиментарное отношение главы США к российскому президенту.

«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоится», — сказал Бреннан.

Он также добавил, что Трампу должно быть лучше известно самому, есть у Москвы компромат на него или нет.

В таком ключе высокопоставленный американский разведчик прокомментировал состоявшийся 20 марта телефонный разговор между главами США и России, в ходе которого Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Добавим, ранее в американских СМИ уже звучали версии о том, что Дональд Трамп не свободен в своих действиях и зависит от «руки Кремля».

Напомним, 20 марта Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента, а также заявил, что хотел бы встретиться «в ближайшем будущем». Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили крупные вопросы мировой политики, а также необходимость координации усилий по ограничению гонки вооружений.

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Затем некоторые политики США, в частности республиканец Джон Маккейн, раскритиковали Трампа за поздравление Путина с переизбранием. Сам же глава Белого дома не согласился с критикой и заявил, что США необходимы дружественные отношения с Россией.

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