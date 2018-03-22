Москва, 22 марта, 2018, 08:35 — ИА Регнум. На протяжении двух последних недель наблюдается планомерное снижение курса биткоина и рынка криптовалют в целом. Недавно главная цифровая валюта уходила под отметку 8 000, хотя быстро одумалась, отскочив от минимумов начала февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик InstaForex Александр Давыдов.

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Причин падения немало. Одним из последних поводов для распродаж послужило решение Google, которая, взяв пример с Facebook, решила запретить рекламу криптовалют, ICO и связанных с ними продуктов с июня 2018 года.

«Масла в огонь подлила и глава МВФ Кристин Лагард, которая призвала к более жесткому регулированию рынка цифровых валют. Впрочем, подобные заявления оказывают все менее ощутимое влияние на биткоин, который уже выработал своеобразный иммунитет на нападки со стороны властей и ведущих ведомств», — пояснил эксперт.

На этом испытания для рынка не заканчиваются. На этой неделе в рамках саммита ЕС будет уделено отдельное внимание теме индустрии криптовалют и ее регулированию.

По его мнению, не исключено, что на этом фоне можно будет увидеть еще более агрессивные продажи, масштабы которых будут определяться уровнем агрессии европейских чиновников.

«Таким образом, биткоин рискует протестировать отметку 6 000 и обновить минимумы 1,5-месячной давности в районе 5 800», — сказал Давыдов.

Однако как только пройдет потенциальная волна негатива, цифровой актив может привлечь внимание покупателей, многие из которых ждут подходящего момента, чтобы войти в рынок на более низких уровнях. Тогда, при условии отсутствия масштабных потрясений, курс биткоина может постепенно вернуться выше области 10−12 тысяч.

«В целом представляются благоприятными долгосрочные перспективы этого молодого рынка, которому просто нужно пережить сложный период введения регулирования на глобальном уровне.

В конечном итоге надзор оздоровит индустрию и укрепит доверие к виртуальным активам, обеспечив их стабильность и привлекательность для более широкой аудитории пользователей», — высказал свое мнение эксперт.

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