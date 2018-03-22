Киев, 22 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявила депутат верховной рады Надежда Савченко.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко. Верховная Рада Украины

По словам Савченко, о переговорах Тимошенко и Захарченко она узнала, когда поехала на встречу с главой ДНР. Их встреча произошла «на грани излома Майдана перед войной», пояснила депутат.

«Она хотела, чтоб её поддержал Донбасс, но Донбасс её не поддержал — ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку», — сказала Савченко.

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Она также обвинила партию Тимошенко в лицемерии. Так, Тимошенко осудила Савченко за контакты с главой ДНР, пояснила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Надежды Савченко с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким состоялась 12 декабря 2016 года. В ходе встречи стороны обсуждали в частности обмен пленными по формуле «всех на всех».

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