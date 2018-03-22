Москва, 22 марта, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Французский поэт и музыкант Жильбер Синуэ проиграл суд против Филиппа Киркорова, Саваловский суд Москвы отклонил его иск о плагиате, об этом 21 марта сообщило издание «Коммерсантъ».

Tangs-hk.com Фемида

Согласно утверждениям Синуэ, песня Киркорова «Шелковая нить» является плагиатом на композицию Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»).

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Эту песню певица Далида исполнила впервые еще в 1979 году. По мнению французского композитора, Киркоров использовал мелодию Синуэ и значительно переделал её без согласования с автором.

Синуэ просил уничтожения всех существующих копий песни и введения запрета на её исполнение. Филипп Киркоров в свою очередь утверждал, что ранее он приобрёл права на использование композиции.

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Напомним, Филиппа Киркорова уже не в первый раз обвиняют в плагиате, в 2016 году в Москве разразился скандал по поводу задержания органами правопорядка французского композитора Дидье Дидье Маруани.

Маруани задержали 29 ноября 2016 года во время встречи с Киркоровым в отделении «Сбербанка», российский певец утверждал, что француз вымогал у него €1 млн в качестве компенсации за плагиат композиции Symphonic Space Dream.