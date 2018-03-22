Вашингтон, 22 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Американская программа DACA, запрещающая депортацию нелегальных иммигрантов, приехавших в США еще детьми, осталась без финансирования из-за решения демократов в Конгрессе, сообщил 21 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Проект бюджета страны на 2018 финансовый год утвержден Конгрессом США накануне. Как следует из комментариев Трампа, он добился важного для него финансирования строительства стены на границе с Мексикой и перевооружение американских военных.

«Добились выделения $1,6 млрд на строительство стены по южной границе, включено в расходы», — написал Трамп. «Самое главное, получено $700 млн чтобы перевооружить наших военных, $716 млрд долларов в следующем году… больше, чем когда бы то ни было».

Отсутствие финансирования по программе DACA Трамп связал с тем, что демократам нет никакого дела до судьбы иммигрантов в США.

«Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им просто все равно. Вынужден был бороться за вооружённые силы и начало возведение стены», — заключил американский президент.

Напомним, ограничение нелегальной иммиграции в США было одним из программных пунктов Трампа во время выборов. В сентябре 2017 года он свернул программу DACA и выдвинул требование принять альтернативный акт, позволяющий защитить детей нелегальных мигрантов на территории США. Однако его шаги в этом направлении встретили активное сопротивление со стороны демократов и — частично — республиканцев.