Трамп не нашел понимания у демократов по программе DACA
Вашингтон, 22 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Американская программа DACA, запрещающая депортацию нелегальных иммигрантов, приехавших в США еще детьми, осталась без финансирования из-за решения демократов в Конгрессе, сообщил 21 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Проект бюджета страны на 2018 финансовый год утвержден Конгрессом США накануне. Как следует из комментариев Трампа, он добился важного для него финансирования строительства стены на границе с Мексикой и перевооружение американских военных.
«Добились выделения $1,6 млрд на строительство стены по южной границе, включено в расходы», — написал Трамп. «Самое главное, получено $700 млн чтобы перевооружить наших военных, $716 млрд долларов в следующем году… больше, чем когда бы то ни было».
Отсутствие финансирования по программе DACA Трамп связал с тем, что демократам нет никакого дела до судьбы иммигрантов в США.
«Демократы отказались позаботиться о DACA. Это могло быть так просто, но им просто все равно. Вынужден был бороться за вооружённые силы и начало возведение стены», — заключил американский президент.
Напомним, ограничение нелегальной иммиграции в США было одним из программных пунктов Трампа во время выборов. В сентябре 2017 года он свернул программу DACA и выдвинул требование принять альтернативный акт, позволяющий защитить детей нелегальных мигрантов на территории США. Однако его шаги в этом направлении встретили активное сопротивление со стороны демократов и — частично — республиканцев.