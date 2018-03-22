Млада-Болеслав, Чехия, 22 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. До конца 2020 года чешская Skoda планирует выпустить 19 новых моделей, автопроизводитель также собирается инвестировать около €2 млрд в разработку электрокаров и мобильных сервисов, об этом 21 марта сообщил портал «Авторевю».

Значок Шкода

Компания раскрыла информацию лишь о некоторых будущих новинках и сообщила, что первые премьеры пройдут в Китае.

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В ближайшее время поклонникам бренда будет представлен бюджетный кроссовер Kamiq, который построен на базе шасси Rapid, а также кросс-купе Kodiaq GT.

Правда, некоторые будут разочарованы, поскольку Kamiq будет продаваться исключительно на рынке поднебесной, компания выпустила его как модель, способную конкурировать с аналогичными машинами местного производства.

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Также Skoda сообщила, что в 2019 году мир увидит производственную версию кроссовера Vision X в варианте для ЕС, а также электрокроссовер, в основу которого ляжет концепт-кар Vision E. Также в ближайшие три года автопроизводитель обновит модели Rapid и Octavia.

Напомним, 21 марта 2018 года в городе Млада-Болевлав прошла ежегодная пресс-конференция Skoda, на которой компания заявила, что в 2017 году ей удалось получить €1,6 млрд прибыли, что на 34,6% больше, чем в 2016-м.