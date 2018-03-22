Эр-Рияд, 22 марта, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел встречу с представителями Демократической и Республиканской партий США, сообщает 22 марта Al Jazeera.

Мохаммед ибн Салман Аль Сауд

На встрече стороны обсудили развитие двухсторонних отношений, а также возможности продвижения плана Vision 2030.

Суть данного проекта заключается в стремлении Саудовской Аравии диверсифицировать собственную экономику, избавить ее от нефтяной зависимости к 2030 году.

Кроме того, на повестке дня были последние события, произошедшие на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Эр-Рияд озабочен угрозой терроризма и экстремизма в регионе, а также возросшей ролью Ирана, стремящегося к доминированию на территории Ближнего Востока.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман прибыл в США с официальным визитом, 21 марта он провел встречу с президентом страны Дональдом Трампом, после встречи с конгрессменами он также побеседует с представителями крупного бизнеса.