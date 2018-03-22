Барнаул, 22 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Из ежегодного доклада, обнародованного сегодня, 22 марта, Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Лариным, следует, что количество жалоб жителей региона на непредоставление льготных путёвок на курортно-санаторное лечение и жилья сиротам не снижается, сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание Правительства Алтайского края

Мнение Бориса Ларина о том, что эта проблема актуальна сегодня для всех регионов страны и требует системного, в том числе законодательного решения, разделяет и алтайский губернатор Александр Карлин:

«Действительно, мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда огромный объём льгот и преференций, определённый законодательством, не соответствует тем ресурсам, которые на эти цели располагают российские регионы».

Глава региона подчеркнул, что у него уже были неоднократные контакты в правительстве РФ по этому вопросу.

«В регионе предпринимаются усилия в этом направлении, однако требуется кардинальное решение проблемы. Кроме того, увеличение поддержки санаторно-курортного лечения выгодно Алтайскому краю ещё и потому, что здесь располагается большой курортный сектор, требующий заполнения», — подчеркнул Александр Карлин.

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В итоге он поддержал предложение уполномоченного о разработке новой «Концепции защиты основных прав и свобод человека в Алтайском крае». Глава Алтайского края считает, что многие реалии жизни сегодня изменились, и документ, разработанный ещё в 2006 году, уже не соответствует им, поэтому после широкого обсуждения должен быть принят в новой редакции.

Напомним, за последние три года жильём в Алтайском крае обеспечены более 650 детей-сирот. На покупку квартир для них выделено 706,6 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета — 465,9 миллиона рублей, а остальное — средства регионального бюджета. Но список нуждающихся по-прежнему внушителен.

В соответствии с программой «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014−2020 годы, в 2017 году обеспечению жильём подлежали 2 802 нуждающихся.

Что касается льготных путёвок на курортно-санаторное лечение, то право на путёвку в санаторий на реабилитацию имеют порядка 50 тысяч жителей региона, но получить смогли всего 3 тысячи, причём некоторые только по решению суда.