Москва, 22 марта, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В Москве снежный покров сохранится в ближайшие несколько недель. В черте города снег растает не раньше второй декады апреля. Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, сообщили в «Фобос».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сугроб

В столице в ближайшие недели будут выпадать осадки смешанной фазы — снег с дождем. Ночами сохранится морозная погода.

По ее мнению, снежные сугробы в Москве сохранятся до второй декады апреля. А в пригородах «снег растает конце апреля, не раньше».

«В этом году объёмы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения, — пояснила Волосюк.

Напомним, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье превышает средние показатели в 1,5 раза.

Синоптик сообщила, что в ближайшее время над московским регионом не ожидается «мощных продолжительных выносов теплого воздуха».

Сегодня, 22 марта, в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Максимальная температура воздуха в столице 0, +2 градуса, по области — 2, +3.

Ветер западной четверти 2−7 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра сообщили, что тёплая погода в Москве и Московской области наступит в последних числах марта.

Весенних дней с плюсовой температурой стоит ожидать в Московском регионе не ранее апреля — лишь в начале апреля температура в Москве и Подмосковье окажется в рамках климатической нормы.

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