Лондон, 22 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Убедить проявить солидарность с Великобританией и выслать дипломатов России попытается британский премьер-министр Тереза Мэй во время переговоров с европейскими лидерами на саммите ЕС, передает 21 марта Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

В соответствии с публикацией, таким образом Мэй рассчитывает усилить давление на Россию и добиться международного признания ее вины в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британские чиновники убеждены, что после инцидента мир должен солидаризироваться и показать России, что использование нервного агента на европейской земле впервые с момента окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным. Один из вариантов предлагаемых действий — массовая высылка российских дипломатов из посольств во всем западном мире.

Отмечается, что переговоры европейских лидеров по этому вопросу состоятся на саммите ЕС в Брюсселе уже 22 марта. Во время мероприятия Мэй намерена объявить, что Россия является стратегическим противником, который несет долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран Евросоюза.

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Напомним, осужденный в России за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Вместо адекватного расследования и предоставления возможности участия в нем России, что предусмотренно международными обязательствами, британские власти громогласно обвинили в покушении на разведчика Россию.

Не предоставив никаких доказательств в пользу своей версии, официальный Лондон раздул грязную информационную и политическую кампанию, подключив к ней другие западные страны. 14 марта Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.