Депутат Верховной рады: Украина сдала суверенитет заокеанским спонсорам
Киев, 22 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Украинские власти сдали суверенитет страны заокеанским спонсорам, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает 21 марта украинский телеканал «NewsOne».
По его словам, Украина не имеет субъектности с тех пор, как обменяла его на транши и кредиты. В результате весь мир видит реальное положение дел на Украине: нарушение Киевом Минских соглашений, очень высокий уровень коррупции в стране.
«Наша власть выглядит смешной», — сказал Мураев.
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Он отметил, что хотя официально украинские власти отчитываются о высоких достижениях, в реальности это не так.
Ранее депутат заявил, что история вокруг украинского парламентария Надежды Савченко — это попытка украинских властей спрятать за громким делом реальные проблемы страны.
Напомним, в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». После прихода к власти украинских националистов газ в стране подорожал в 10 раз, поднялись цены на услуги ЖКХ, а средняя украинская семья стала беднее в несколько раз.