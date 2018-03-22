Киев, 22 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Украинские власти сдали суверенитет страны заокеанским спонсорам, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает 21 марта украинский телеканал «NewsOne».

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок Украины

По его словам, Украина не имеет субъектности с тех пор, как обменяла его на транши и кредиты. В результате весь мир видит реальное положение дел на Украине: нарушение Киевом Минских соглашений, очень высокий уровень коррупции в стране.

«Наша власть выглядит смешной», — сказал Мураев.

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Он отметил, что хотя официально украинские власти отчитываются о высоких достижениях, в реальности это не так.

Ранее депутат заявил, что история вокруг украинского парламентария Надежды Савченко — это попытка украинских властей спрятать за громким делом реальные проблемы страны.

Напомним, в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». После прихода к власти украинских националистов газ в стране подорожал в 10 раз, поднялись цены на услуги ЖКХ, а средняя украинская семья стала беднее в несколько раз.