Москва, 22 марта, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Украинские власти ломают экономику страны, объявляя о разрыве торгово-экономических отношений с Россией. Так прокомментировал действия Киева председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Сенатор отметил, что стратегическая линия действующего руководства Украины — разрыв всех видов отношений с Москвой, а также полная перестройка на антироссийской основе. Такая политика отнюдь не временная.

«Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено», — написал Пушков, назвав происходящее «торжеством политики над экономикой».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта правительство Украины объявило о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанную до 2020 года. Такой шаг в Киеве назвали частью комплекса мер, направленных на противодействие «агрессивной политике России». Киев в числе прочего обвинил Москву «в торговой и транзитной агрессии».

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