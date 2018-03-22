Вашингтон, 22 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Подлодка Военно-морского флота (ВМФ) США Hartford, экипаж которой планировал выполнить учебные стрельбы, застряла во льдах Арктики. Об инциденте на странице в соцсети Twitter сообщает журнал Navy Currents Magazine, который и публикует фото с места событий.

tpsdave Подводная лодка в Арктике

«Быстроходная субмарина USS Hartford (SSN 768) класса «Лос-Анджелес» пробивается через лед в ходе учений ICEX 2018, — говорится в сообщении. — Это пятинедельная тренировка ВМС США, проводимая для оценки оперативной готовности флота и повышения понимания Арктики».

По сценарию учений, подлодка Hartford должна была всплыть и ударом ракет уничтожить «условного противника», но из-за толстого льда субмарина так и не смогла всплыть для «запуска ракет».

Напомним, в учениях ICEX-2018 задействованы три подводные лодки — американские быстроходные ударные субмарины Connecticut (класс «Сивулф») и Hartford (класс «Лос-Анджелес») и британская Trenchant класса «Трафальгар».

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