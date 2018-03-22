Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2018, 07:53 — ИА Регнум. У дальневосточников есть шанс недорого улететь летом в Москву, если покупать билеты прямо сейчас. Пока перелёты из центров регионов ДФО в столицу России стоят 13−15 тыс. рублей, и только на Камчатке дешёвые билеты уже заканчиваются. Тем, кто не успеет, потом придётся выложить за путешествие до Москвы от 45 — 57,7 тыс. рублей в разгар сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Салон самолета

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Лидер по бюджетному перелёту в столицу и сейчас, и в летние месяцы — Якутск, где билеты пока стоят от 10 тыс. рублей. Из Магадана, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска можно улететь за 13,2−15 тыс. рублей, причём цены сейчас и на лето пока одинаковы. Дорогие перелёты из Анадыря (Чукотский АО) — 27,2 тыс. рублей, но и там пока летние билеты не отличаются ценой от весенних.

Исключение — Камчатка, где ещё есть билеты за 15 тыс. рублей даже на июль, но рядом с ними уже висят предложения в Москву за 57,7−58,3 тыс. рублей в июле и за 44,6 тыс. в августе (эконом-класс). На некоторые даты билеты по такой цене — единственный вариант.

Благовещенск, в свою очередь, отличился тем, что прямые рейсы оттуда в Москву весной хоть и недороги, но осуществляются только раз в неделю — по воскресеньям. Не каждый день летают самолёты в столицу и из Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, цена авиабилетов в Москву — болезненный вопрос для жителей регионов Дальнего Востока. Летом стоимость таких перелётов зашкаливает: в июле 2017 года она превышала 40 тыс. рублей на человека в одну сторону.

Напомним, в прошлом году дешёвые билеты в столицу России с Камчатки кончились уже в начале марта.

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