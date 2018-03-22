Москва, 22 марта, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти в очередной раз закрылись 21 марта в хорошем плюсе. Рост котировок начался с европейской сессии на фоне общего ослабления американской валюты и сохраняющейся напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На американской сессии рост цен усилился после выхода данных минэнерго США. Баррель Brent подорожал до $69,36.

За минувшую неделю 10−16 марта в США запасы нефти сократились на 2,622 млн баррелей, до 428,306 млн баррелей (прогноз был +3,182 млн баррелей).

Запасы бензина уменьшились на 1,7 млн баррелей, до 243,1 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2 млн баррелей, до 131 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей).

Добыча нефти повысилась на 26 тыс. баррелей, до 10,407 млн баррелей в сутки.

После заседания FOMC и пресс-конференции главы ФРС США Дж. Пауэлла доллар обвалился по всему рынку Форекс, оказав поддержку ценам на нефть. К закрытию дня баррель Brent подорожал до $69,82.

Сегодня, 22 марта, на торгах в Азии Brent потеряла в цене 0,42%. На дневном графике ралли остановилось на важном уровне сопротивления 69,80.

Рост выше $70 позволит ценам подняться до $71,45. Если во время нисходящей коррекции цена упадет ниже $68, то она вернётся обратно к $65.

Напомним, 21 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 3,04%, до $69,47 за баррель, WTI — на 2,56%, до $65,17 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,76 за баррель.

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