Москва, 22 марта, 2018, 07:10 — ИА Регнум. В первые четыре часа торгов 21 марта на внутреннем валютном рынке курс рубля продемонстрировал смешанную динамику. На фоне обновления недельного максимума по Brent и последующего роста нефтяных котировок возобновились покупки рубля за иностранную валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Дополнительная поддержка рублю пришла от аукционов Минфина РФ и роста индекса государственных облигаций России (RGBI). Ведомство разместило два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. Совокупный спрос на бумаги составил 90,15 млрд рублей. По итогам дня индекс RGBI повысился на 0,21%, до 144,90.

Затем позиции рубля значительно усилили еженедельные данные по запасам от минэнерго США и выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла на пресс-конференции.

За минувшую неделю 10−16 марта в США сократились запасы сырой нефти и нефтепродуктов. На фоне общего ослабления доллара перед оглашением решения FOMC по ставке участники рынка проигнорировали увеличение добычи нефти в стране. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 1,75%.

Комитет сохранил прогноз по ставкам на 2018 год без изменений (три повышения), в 2019 году — ожидает не два, а три повышения. Поскольку повышение ставки было учтено рынком, участники рынка ожидали, что FOMC укажет на четыре повышения в 2018 году, доллар отреагировал падением по всему рынку.

По итогам торгов в среду пара доллар/рубль снизилась на 1,13%, до 56,88 руб., евро/рубль — на 0,31%, до 70,19 руб. Против евро рубль подорожал меньше, так как евро пользовался спросом на Форекс.

Сегодня, 22 марта, на торгах в Азии Brent потеряла в цене 0,4%. Большинство основных валют на Форекс торгуется против американского доллара в плюсе. В связи с этим открытие торгов на Мосбирже ожидается незначительным ростом по рублёвым парам.

Из-за роста нефтяных котировок и ослабления доллара чаша весов начала склонятся на сторону рубля. Это временное явление, и после пика налоговых платежей (26 марта) ослабление рубля возобновится. К тому же прошли слухи, что ОПЕК может изменить сделку.

Если их раскрутят в СМИ, цена на Brent снизится до 65 рублей. Соответственно из-за геополитических рисков и снижения цен на нефть рубль окажется под давлением.

Держим руку на пульсе, поскольку восстановление пары доллар/рубль до 57,45 руб. вернёт покупателям силу. Цель по курсу доллара на закрытие торгов 22 марта — 57,20−57,30 рубля.

Напомним, 21 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 65 коп. (-1,13%), до 56,86 руб., курс евро — на 22 коп. (-0,38%), до 70,19 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (-3,03%), евро/рубль — 298,1 млн евро (-37,57%).

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