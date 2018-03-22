Москва, 22 марта, 2018, 09:19 — ИА Регнум. «Тебя никогда здесь не было»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Брутальный бородач Джо хорошо умеет делать больно другим — но его душа полна собственной боли и призраков прошлого. Бывший спецназовец, теперь он выполняет трудные, опасные и деликатные поручения — вытаскивает детей из лап негодяев. При этом он не церемонится с «плохими парнями», не задумываясь выколачивая из них нужную информацию, а обычный молоток в его ручищах страшнее пистолета. Он давно потерял счет трупам на своей совести, все, через что он пошел, уже почти свело его с ума. Однажды он получает очередное задание — спасти похищенную дочь сенатора из борделя для педофилов. Джо выходит на охоту… в которой ему придется стать не только охотником, но и дичью.

Режиссер из Шотландии Линн Рэмси, мастер психологической артхаусной драмы («Что-то не так с Кэвином»), получила приз Каннского фестиваля за сценарий к этому фильму, а сыгравший Джо Хоакин Феникс удостоился награды за лучшую мужскую роль. Похищенную дочь сенатора Нину сыграла несовершеннолетняя актриса русского происхождения Екатерина Самсонова.

«Тихоокеанский рубеж 2»

В любой непонятной ситуации делай сиквел. Так решили американские и китайские кинематографисты и сделали продолжение истории об Огромных Человекообразных Роботах, сражающихся с не менее огромными монстрами, прущими из другого мира. Каким вышел результат, оценит, как водится, зритель. Можно лишь сказать, что если режиссер оскароносного калибра вроде Гильермо дель Торо может сделать конфетку из чего угодно, то это не значит, что в руках продолжателя это что угодно не станет вновь самим собой… По крайней мере любители огромных стальных кулаков и пинающих супостата ботинок размером с грузовик разочарованы не будут. Тем более что продолжение «Трансформеров» отложено на неопределенный срок.

В фильме рассказывается о новом поколении, пришедшем на смену старым бойцам, — это относится как к самим боевым машинам, так и к их пилотам. Режиссер фильма Стивен С. ДеНайт в каком-то смысле тоже может отнести себя к новобранцам — это его первый блокбастер.

«Полночное солнце»

На этот раз перед нами не сиквел, а ремейк одноименного фильма японского режиссера Норихиро Коидзуми, снятого в 2006 году. Скотт Спир снял подростковую мелодраму о девушке, больной редкой наследственной болезнью, из-за которой ей категорически запрещено бывать на солнце.

Кэти 17 лет, но она не может наслаждаться всем тем, что совсем не ценят ее сверстники, — летним солнцем, пляжем, дневным многоцветьем. Словно какой-нибудь вампир из сказки, она вынуждена спать днем и бродить по улицам ночью. Но Кэти далека от готической мрачности — она любит петь и играть на гитаре, музыка — ее лучший друг. Однажды вечером ее пение привлекает юношу, которого она раньше видела лишь из окна. Между подростками, словно солнце, вспыхивает любовь…

В роли Кэти — Белла Торн, ее возлюбленного Чарли сыграл сын Арнольда Шварценегера Патрик, пошедший по стопам отца.

«Гонка века»

До того как на весь мир прозвучало имя Федора Конюхова, считалось, что только англичане способны на подлинные безумства во имя спорта и азарта. Например, обогнуть шарик на яхте в одиночку наперегонки с такими же «ненормальными». Вот и герой фильма Джеймса Марша Дональд Кроухерст рискнул всем, что у него было, и самой жизнью ради победы в кругосветной гонке. Правда, толкнула его на это предприятие не любовь к приключениям, а желание поправить свои жестоко пошатнувшиеся финансовые дела. Джеймс рассчитывал на крупный приз, однако с самого начала путешествия его преследовали невезение и поломки на яхте, он безнадежно отстал от других участников. В отчаянии яхтсмен решился на мошенничество…

Это уже третий фильм о трагичной истории, случившейся в 1969 году в Атлантическом океане, причем одна из картин была снята в СССР в 1986 году на студии «Мосфильм» режиссером Никитой Орловым. Фильм Джеймса Марша нельзя назвать чисто приключенческим, это скорее психологическая драма о человеке, оказавшемся бессильным перед обстоятельствами и несчастливой судьбой.

«Незнакомцы: Жестокие игры»

И опять ремейк — «ужастик» с почти таким же названием и сюжетом вышел на экраны десять лет назад. Фильм режиссера Йоханнеса Робертса способен надолго отбить охоту к романтичному отдыху в кемпингах (впрочем, у отечественного зрителя такой привычке и взяться неоткуда).

Обычное американское семейство в уютно обставленном домике посреди пустынного кемпинга ночью удостаивается визита троих незваных гостей в масках. Это похоже на какой-то дурацкий розыгрыш, да вот только вопить от ужаса и бороться за свои жизни героям придется всерьез.

«Кролик Питер»

Ох уж эти людишки, жадины проклятые! Нет бы позволить милым пушистикам пастись у себя в саду и огороде, так нет — мало того, что загородок понаставили, так еще и жестоко гонят прочь милейших созданий на свете! А то еще и ловят и норовят отправить на кухню… От старого грубияна фермера сумели избавиться, так новый владелец прикатил, молодой и, кажется, еще более вредный. Ну, ладно, война так война!

Длинные шелковистые ушки, хвост помпончиком и множество затей и проказ в бедовой голове — таков он, кролик по имени Питер — герой сказок английской писательницы Беатрикс Поттер, любимый у себя на родине, но мало известный за ее пределами. Теперь и у нашего зрителя есть шанс познакомиться с этим обаятельным хулиганом. Фильм, соединяющий живых актеров и мультипликационных персонажей, придется по вкусу детям и взрослым и научит не только любви к природе, но и непростому умению договариваться и идти на компромиссы.

«Дикие предки»

Как хорошо в каменном веке! Живешь себе, за добычей с копьями гоняешься… ну или она за тобой, как повезет. И тут вдруг — трам-тарарам, вот те новости — оказывается, вокруг уже давно наступил другой век — бронзовый! А ты к нему совсем и не готов. Вот и глазом моргнуть не успел, как в рабство обратили всем племенем! Но разве по-настоящему дикое сердце смирится с таким унижением?! Да ни в жисть! Правда, отвоевывать свою независимость варварскому племени придется не в кровавой битве, а на футбольном поле, ведь завоевавшие их земли граждане просвещенной империи просто помешаны на этом благородном спорте. Эй, дикарь, готовься к бою!

В преддверии мирового чемпионата пластилиновый мультфильм прославленного режиссера Ника Парка («Уоллес и Громит», «Побег из курятника») расскажет будущим юным болельщикам о том, чем живет и какими «недугами» страдает непростой футбольный мир.