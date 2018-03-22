Москва, 22 марта, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Работа журналистов «Дождя» в Госдуме приостановлена, заявила Александра Перепелова, главный редактор телеканала.

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Комментируя решение думской комиссии по этике, рассматривавшей вопрос о действиях депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР), Перепелова сказала:

«Редакция телеканала «Дождь», который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским».

По словам главреда, женщинам в Госдуме «находиться опасно» — это не вызывает сомнений после решения комиссии об оценке поведения Слуцкого.

«Только вместе мы можем изменить ситуацию, и будем рады, если нас поддержат коллеги из других СМИ», — сказала Перепелова.

Напомним, продюсер «Дождя» Дарья Жук — одна из трех журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах. Кроме нее «жертвами» приставаний депутата считают себя Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Фарида Рустамова (ВВС).

После обвинений в адрес Слуцкого Госдума организовала комиссию по этике, которая 21 марта вынесла решение об отсутствии нарушений в поведении депутата.

Читайте подробнее: Комиссия Госдумы по этике: В поведении Слуцкого нарушений нет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова заявила, что журналисты холдинга прекращают работу в российском парламенте.