Москва, 22 марта, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отравлен ядом ненависти, поэтому позволил себя хамские выпады в адрес России, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

U.S. Department of State Борис Джонсон

Комментируя заявление Джонсона, в котором он сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером, Захарова отметила, что ради создания образа врага Лондон ничем не гнушается.

«Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?» — написала Захарова.

«Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Представитель МИД напомнила, что Джонсон говорит от имени ядерной державы. Она привела цитату британского «коллеги», в которой тот заявил, что мысли о «славе Путина» на ЧМ-2018 «вызывают у него тошноту» и что ЧМ-2018 «можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе».

«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства», — указала Захарова.

Напомним, Скрипали — это бывшие российские граждане (Сергей и его дочь Юлия), 4 марта госпитализированные в городе Солсбери (Великобритания) с признаками отравления — предположительно ядом нервно-паралитического действия.

Узнав о случившемся и не дожидаясь достоверных результатов анализов, Джонсон заявил, что Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, следует бойкотировать, потому что бывшего офицера ГРУ Скрипаля (в свое время шпионившего на британскую разведку) отравили по указке из России.

21 марта, выступая в британском парламенте, Джонсон согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином, который сказал, что Путин использует ЧМ-2018, чтобы «навести глянец на жестокий и коррумпированный режим» в РФ.

«Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно», - заявил Джонсон.

Когда Остин сказал, будто не может спокойно перенести мысль о том, что кубок мира победителю будет вручать Путин, Джонсон заявил:

«Да, Ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах… Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно».