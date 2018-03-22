Вашингтон, 22 марта, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно заявил, что Тайвань «накажет история», если он предпримет попытку отделиться от Китая. Председатель КНР сделал свое заявление на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине. Депутаты форума переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР и пост председателя Центрального военного совета КНР. Цзиньпин подчеркнул, что «любые действия и трюки, направленные на раскол родины, обречены на провал, они будут осуждены людьми и наказаны историей», пишет Майкл Коул в статье для американского издания The National Interest.

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«Китайский народ един во мнении, что никто не позволит отделить ни одного дюйма нашей огромной территории от Китая. Это абсолютно невозможно», — заявил Цзиньпин, пообещав защищать «каждый дюйм» территории Китая.

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Заявление китайского лидера, несомненно, является ответом на закон о поездках в Тайвань, подписанный в США на прошлой неделе. Данный законопроект получил единодушную двухпартийную поддержку в конгрессе. Новое законодательство разрешает, несмотря на неофициальные связи, обмены на высоком уровне между высокопоставленными американскими и тайваньскими правительственными чиновниками.

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В ответ на заявления Цзиньпина в совете по связям с материковым Китаем выразили надежду, что с вступлением «в новый административный период» руководство КНР все же сможет отказаться от стереотипного мышления о «сильном запугивании».

На протяжении последних нескольких месяцев Пекин неоднократно предупреждал, что не станет мириться с официальными визитами представителей США в Тайбэй или заходом кораблей ВМС США в порты Тайваня в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны, одобренного конгрессом США в ноябре 2017 года.

Пекин рассматривает любые формы взаимодействий на высшем уровне между Тайванем и другими странами как скрытые попытки «отделить» Тайвань от Китая. В то время как Китай с недоверием смотрит на закон о поездках на Тайвань, Тайбэй и Вашингтон считают, что данное законодательство остается в границах политики «одного Китая» и созвучно политике Вашингтона в отношении Тайваня, которой он придерживался на протяжении длительного времени. Более того, Тайбэй и Вашингтон, вероятнее всего, будут весьма осторожно пользоваться возможностями, предусмотренными законом о поездках на Тайвань, чтобы лишний раз не раздражать Пекин. Данный закон представляет собой необходимый противовес действиям Китая, направленным на изменение статуса-кво в Тайваньском проливе.

С другой стороны, эксперты пытаются предвидеть, как скажутся конституционные поправки, позволяющие Цзиньпину находиться у власти на протяжении всей своей жизни, на статус-кво в Тайваньском проливе, который представляет собой один из самых опасных очагов напряженности в Азии.

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Консолидация власти в руках Цзиньпина может внушить ему опасное поведение, которое может привести к войне в Тайваньском проливе. В эту войну могут быть втянуты как США, так, возможно, и Япония, чья безопасность во многом зависит от сохранения определенной независимости Тайваня от КНР.

Китай может предпринять шаги по сдерживанию действия закона о поездках на Тайвань. Как бы там ни было, именно Тайвань является наиболее уязвимой стороной в сложившемся треугольнике, поскольку любые ответные шаги КНР всегда в первую очередь будут направлены против Тайваня. Например, КНР может усилить влияние на официальных дипломатических союзников Тайваня и попытаться сократить их число. Также КНР, возможно, попытается подорвать участие Тайваня в международных организациях, таких как Всемирная ассамблея здравоохранения, Интерпол, международная ассоциация гражданской авиации.

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Несмотря на резкие заявления Пекина, Цзиньпин отметил, что КНР продолжит содействие «мирному объединению» с Тайванем. Чтобы завоевать симпатии жителей Тайваня, управление по делам Тайваня опубликовало в конце февраля 2018 года список мер по содействию сотрудничеству с Тайванем. Например, была предложена программа по трудоустройству жителей Тайваня в КНР. В Тайбэе опасаются, что инициативы КНР приведут к «утечке мозгов».

Самый главный вопрос заключается в том, какие шаги предпримет Цзиньпин через три года или пять лет, если окажется, что процесс «мирного объединения» остановился на месте. Опасность заключается в том, что, исчерпав все «мирные» варианты объединения, Цзиньпин может прийти к выводу, что только силовой сценарий может сдвинуть процесс с мертвой точки. Именно в этот момент, впервые после окончания эпохи бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна, в Коммунистической партии Китая (КПК) может вообще не оказаться смелых оппонентов, готовых возразить Цзиньпину.