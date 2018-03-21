Дублин, 22 марта, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Постояльцы гостиницы эвакуированы в Дублине из-за пожара, передает телеканал «Россия 24».

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пострадало здание Metro Hotel, расположенное близ международного аэропорта. Пламя бушует в верхней части здания: огонь охватил пять этажей.

Уточняется, что никто из постояльцев не пострадал: всех успели эвакуировать после сообщения по ЧП. Спасатели ликвидируют возгорание: в процессе участвуют бригады из нескольких округов ирландской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта крупный пожар в гостинице произошел в Маниле: погибли пять человек. Возгорание случилось на верхних этажах здания: люди не могли выбраться из горящих комнат.