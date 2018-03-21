Токио, 22 марта, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Kyodo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Уточняется, что информация поступила от неназванных источников из дипломатической среды. Назван примерный круг вопросов, интересующих главу японского кабинета министров.

Прежде всего, Абэ волнует вопрос похищения его сограждан на территории Северной Кореи. Также будет поднят вопрос ракетной и ядерной программ Пхеньяна.

По данным источников, Абэ намерен обсудить тему реализации Пхеньянской декларации 2002 года. Токио считает, что для Пхеньяна это будет выгодно.

Напомним, Пхеньянской декларации 2002 года была подписана Ким Чен Иром (тогдашний лидер Северной Кореи) и Дзюнъитиро Коидзуми (тогдашний премьер-министр Японии).

Документ нацелен на нормализацию северокорейско-японских отношений. Предполагает выдачу Пхеньяном заложников Японии, а также выплату компенсаций со стороны Токио в пользу Северной Кореи за период колонизации до 1945 года.

Переговоры по реализации договора так и не были доведены до завершения. Камнем преткновения стали ракетные испытания Пхеньяна в 2006 году и ответные экономические санкции Токио. Тем не менее, декларацию никто не аннулировал: она остается в силе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта Абэ заявил, что Токио намерен твердо придерживаться позиции усиления давления на Пхеньян из-за ракетно-ядерной программы.