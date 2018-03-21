Вашингтон, 21 марта, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой звонок президенту Российской Федерации Владимиру Путину после того, как тот выиграл выборы главы государства в России. Соответствующее заявление Трамп опубликовал сегодня, 21 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Напомним, Трамп лично позвонил Путину после того, как стало ясно, что действующий российский президент переизбран на новый срок. Глава США поздравил Путина с победой, а также обсудил ряд важных вопросов, в частности, конфликты в Сирии и на Украине, ядерную проблему Корейского полуострова, стратегическую стабильность в мире.

При этом в США многие политики и политологи осудили Трампа за этот звонок. Более того, CNN сообщила, что Трамп позвонил Путину вопреки советам своей команды.

И вот Трамп решил прибегнуть к проверенному способу — Twitter.

Американский президент написал:

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо».

Трамп подчеркнул, что с помощью России можно решить многие мировые проблемы, в частности, ядерную проблему КНДР, войну в Сирии, конфликт на Украине, борьбу с терроризмом, Иран и даже «предстоящую гонку вооружений».

«Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)», — напомнил президент США.