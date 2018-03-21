Кабул, 21 марта, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Председатель объединенного комитета начальников штабов США, генерал Джозеф Данфорд сообщил о подготовке Афганистана к «безопасным выборам», 21 марта передает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Афганские военные

Заявление Данфорда было сделано в ходе его посещения Афганистана, где военный чиновник в течение недели проводит встречи с представителями правительства страны и военными США.

По словам Данфорда, силы безопасности Афганистана совместно с консультантами из США определили «ключевые области» страны, в которых накануне выборов будут проведены спецоперации против исламистов.

Данфорд сообщил, что «обеспечение районов, где люди смогут голосовать, является самым важным».

Представитель Пентагона не смог ответить на вопрос, когда состоятся выборы в Афганистане.

«Точный месяц будет зависеть от готовности независимой избирательной комиссии», — сообщил Данфорд.

Напомним, американская военная кампания в Афганистане против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается с 2001 года.

Несмотря на то, что ежегодно военные США тратят на миссию в Афганистане десятки миллионов долларов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по разным источникам, до сих пор контролируют до 70% сельских районов Афганистана.