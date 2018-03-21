СБ ООН продлил мандат экспертов по КНДР
Нью-Йорк, США, 21 марта, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН продлил мандат экспертов организации по соблюдению санкций против Северной Кореи, 21 марта передает агентство Associated Press.
СБ ООН единогласно проголосовал за продление полномочий экспертов по КНДР до 24 апреля 2019 года.
В резолюции по итогам заседания отмечается «важность достоверных, основанных на фактах, независимых оценок, анализов и рекомендаций», которые орган ООН получает от экспертов по Северной Корее.
Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, поводом для которых является ядерная и ракетная программа КНДР, регулярно продляются и ужесточаются.
Как передавало ИА REGNUM, в настоящий момент КНДР находится в стадии предварительных переговоров с США, главным «врагом» Пхеньяна и инициатором международных санкций против Северной Кореи.