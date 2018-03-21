Нью-Йорк, США, 21 марта, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН продлил мандат экспертов организации по соблюдению санкций против Северной Кореи, 21 марта передает агентство Associated Press.

Darwinek Карта-флаг КНДР

СБ ООН единогласно проголосовал за продление полномочий экспертов по КНДР до 24 апреля 2019 года.

В резолюции по итогам заседания отмечается «важность достоверных, основанных на фактах, независимых оценок, анализов и рекомендаций», которые орган ООН получает от экспертов по Северной Корее.

Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, поводом для которых является ядерная и ракетная программа КНДР, регулярно продляются и ужесточаются.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящий момент КНДР находится в стадии предварительных переговоров с США, главным «врагом» Пхеньяна и инициатором международных санкций против Северной Кореи.