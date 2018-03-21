Париж, 21 марта, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по нескольким нарушениям законов, сообщает 21 марта французская газета Monde.

Agência Brasil Николя Саркози

Ранее Саркози был задержан и допрошен на предмет незаконного финансирования лидером Ливии его избирательной кампании в 2007 году.

После допроса бывшего французского президента выпустили из-под стражи, но оставили под судебным контролем.

21 марта, сообщает издание, Саркози были предъявлены обвинения в пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии финансовых средств ливийского государства.

Одновременно члены семьи зверски убитого террористами лидера Ливии Муаммара Каддафи требуют привлечь Саркози к ответу за участие в организации военного уничтожения Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ряда СМИ, занимая пост президента Франции, Николя Саркози принял самое живое участие в организации военного удара по Ливии для того чтобы не возвращать ливийскому лидеру Муаммару Каддафи крупной суммы денег, полученных на свою избирательную кампанию.