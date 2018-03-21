Москва, 21 марта, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала «фейком» сообщение телеканала RTVI о том, что якобы Лавров устал от должности и хочет покинуть свой пост.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По ее словам, чего только в МИД России не читали по этому вопросу. И «оперативно отвечали, писали опровержения, комментировали».

И вновь после появления сообщения об «увольнении» Лаврова Захаровой позвонили и попросили прокомментировать два десятка отечественных и иностранных изданий.

«То есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу», — написала Захарова, отметив, что никаких заслуживающих доверия источников у RTVI нет.

«Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру», — заключила дипломат.

Ранее сообщение телеканала прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав не обращать на эту информацию внимания, а лучше поздравить Лаврова с 68-летием.

Напомним, телеканал RTVi со ссылкой на источники, близких российскому МИДу, сообщил, что Лавров якобы не войдет в состав нового правительства, которое Владимир Путин сформирует после инаугурации.

После отставки по причине «усталости» Лавров, вероятно, займет почетную должность, «например в Совете безопасности России», заключил телеканал.