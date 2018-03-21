Ереван, 21 марта, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Власти Ирана ставят под удар и подставляют власти Армении и Республику Армения, когда в очередной раз заявляют, что готовы продавать Еревану газ дешевле, чем Россия, однако затем отказываются от своих слов. Об этом сегодня, 21 марта, заявил в парламенте депутат фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), член Совета РПА Мигран Акопян.

Церемония открытия газопровода Иран — Армения

Смотрите, что говорит не только действующий посол, но и бывший посол Ирана, вбрасывает в поле «мессидж» о том, что мол мы можем на выгодных условиях поставлять газ. Но когда говоришь им: поставите ли вы газ к границе Армении на 1 цент дешевле российского, то получаешь отрицательный ответ. Это составная часть региональной политики Ирана. Грубо говоря, они подставляют власти Армении и государство Армения, исходя из своей региональной политики», — сказал депутат.

Официальные Ереван и Тегеран время от времени выступают с заявлениями, в которых отмечают, что ведут переговоры относительно покупки Арменией иранского газа, однако уже много лет этот процесс не сдвигается с мертвой точки.

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Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян сегодня в парламенте вновь заявил, что Россия и сегодня предлагает Армении самый дешевый газ.

Я приехал из аэропорта, вернулся из Туркменистана. Эти обсуждения шли всегда, они продолжаются и всегда будут продолжаться. Никаких подвижек на данный момент я зафиксировать не могу, потому что предлагаемые нам цены не конкурентоспособны по сравнению с ценами на газ, который мы сегодня получаем», — сказал министр.

Министру ответил депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян: «Правительство заявляет, что иранский газ не дешевле российского. А я говорю, что мы не верим подобным заявлениям правительства, потому что здесь есть вопрос конкретных интересов, и сформированная в Армении система, люди этой системы не позволяют, чтобы она была разрушена, изменена, потому что в этой системе есть история с «левым» газом, на этом люди стали миллионерами».

В настоящий момент Армения покупает российский газ на границе по цене $150 за 1000 кубометров. Для социально необеспеченных семей в случае потребления до 600 кубометров газа цена 1000 кубометров составляет $210. В случае ежемесячного потребления до 10 тысяч кубометров газа цена составляет $290. Для тех, кто потребляет в месяц 10 тысяч и более кубометров газа, цена составляет $240.