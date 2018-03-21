Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Петербургские метростроители могут лишиться работы из-за забастовки, которую они проводили в связи с задержками зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 21 марта один из сотрудников «СМУ-11 Метрострой» — компании, которая прокладывает участок подземки от станции «Театральная» до «Большого проспекта» на Лахтинско-Правобережной линии, а также работает на других участках строительства петербургского метро.

Metrostroy-spb.ru Строительство Лахтинско-Правобережной линии

О многомесячных задержках зарплаты метростроителям из СМУ-11 стало известно утром 6 марта, когда вся утренняя смена на вышла на работу, и проходческий щит встал. Затем к забастовке присоединились дневная и вечерняя смены. Забастовка была завершена вечером 7 марта.

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По словам рабочего СМУ-11 Василия Просветова, руководство компании решило уволить четверых человек с участка №1, так как они не вышли на работу после того, как была погашена задолженность по зарплате.

«На самом же деле ничего выплачено не было, вообще ни копейки с октября месяца (2017 года). Начальник участка предложил уволиться по собственному желанию, на мой отказ он сказал, что уволит по статье, связанной с прогулом работы. Я попытался объяснить, что на работу не выходил из-за того, что зарплату не получал и не получаю с прошлого года, и мне элементарно не на что добираться на работу, но ему была дана команда свыше уволить нас во что бы то ни стало лишь для того, чтобы другие задумались, стоит ли в следующий раз писать бумаги по 142 статье», — сказал Просветов.

Он утверждает, что даже готов был выйти на работу, если компания пообещает выплатить ему долг частями, но «дальнейшего диалога не получилось».

Просветов уже написал заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга, где просит разобраться в ситуации. В документе он упоминает, что работу свою приостановил с 21 декабря прошлого года по статье 142 Трудового кодекса РФ до полной выплаты ему заработной платы. На тот момент компания должна была ему зарплату за период с 21 октября по 21 декабря.

Далее в заявлении Просветова в прокуратуру говорится, что 14 марта ему позвонил начальник участка №1 ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Роман Орел и проинформировал, что зарплата выплачена.

«Сделав запрос в банк и поняв, что выплаты мне не переведены, я продолжил находиться дома и не вышел на работу. 20 марта мне сообщили, что увольняют по статье, связанной с прогулом работы, и предложили уволиться по собственному желанию. На мои возражения по поводу невыплаты мне заработной платы ответа не последовало», — пишет Просветов.

Он готов бороться за свое рабочее место через суд. Просветов утверждает, что в списке на увольнение было 13 человек, но с участка №1 — только четверо. При этом кто-то из рабочих поддался на уговоры написать заявление «по собственному желанию».

«Кто-то согласится уволиться по собственному желанию, так как боятся, что с такой трудовой книжкой никуда потом не устроятся в том случае, если суд мы проиграем. Что касается меня, то я готов идти до конца и отстаивать свою правоту. Просто если увольняться по собственному желанию, то и как бы претензий к компании я не имею», — замечает Просветов.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проблемы с выплатами у СМУ-11 начались еще в сентябре 2017 года. Тогда в отношении гендиректора компании Андрея Морозова возбудили уголовное дело, связанное с уклонением от налогов на сумму более чем в 700 млн рублей. В рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы. После этого начались многомесячные задержки зарплаты рабочим.

После забастовки о масштабах задержек якобы впервые услышали городские власти, к решению подключились чиновники Смольного, прокуратура, трудовая инспекция. Рабочим принялись переводить деньги с помощью ОАО «Метрострой» и федерального казначейства.

В итоге те, кто не бастовал по 142-й статье ТК РФ и работал всё это время, уже получили выплаты за ноябрь, декабрь и январь. Однако некоторые сотрудники СМУ-11 так и не увидели зарплаты за сентябрь и октябрь, когда они уже бастовали и отказывались выходить в забой. Рабочие намерены взыскать свои деньги через суд.

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Тем временем, прокуратура Петербурга еще в начале марта отчиталась о том, что все долги перед работниками ЗАО «СМУ-11 Метрострой» погашены. «В результате оперативно принятых мер 13 февраля 2018 года выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 — январь 2018 года в размере 106,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

При этом Андрея Морозова и организацию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), на них наложены штрафы. Само СМУ-11 могут объявить банкротом и реструктуризировать. В суде дело о банкротстве компании будут рассматривать уже 6 апреля.