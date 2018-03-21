Вашингтон, 21 марта, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США повысила свой прогноз по росту ВВП страны в 2018 году с 2,5% до 2,7%, сообщает 21 марта пресс-служба американского финансового регулятора.

Kurtis Garbutt Эмблема ФРС США

Прогноз по росту экономики США в 2019 году также повышен — с прежних 2,1% до 2,4%.

Кроме этого, регулятор понизилпрогноз по уровню безработицы в Соединённых Штатах в 2018 году — с ранее ожидавшихся 3,9% до 3,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта — до 1,5−1,75% годовых.