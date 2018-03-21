Вашингтон, 21 марта, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что власти Российской Федерации могут владеть неким компроматом на президента США Дональда Трампа. Такое заявление Бреннан сделал сегодня, 21 марта, в эфире MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Сперва Бреннан заявил, что, по его мнению, президент Трамп якобы боится президента России Владимира Путина.

«Я думаю, что он боится Путина», — сказал Бреннан.

На уточняющий вопрос, почему он так думает, Бреннан ответил, что, по его мнению, у русских может быть какая-то информация о личной жизни Трампа, обнародование которой усложнит ему жизнь.

«Тот факт, что Трамп послушно относится к Путину, не говорит ничего негативного о нём, но я думаю, что это всё же говорит о том, что ему есть чего бояться, и это что-то очень серьёзное», — сказал Бреннан.

Стоит отметить, что ранее экс-глава ЦРУ уже делал подобные заявления. Так, в интервью CNN Бреннан предположил, что Путин якобы мог «запугать» Трампа каким-то компроматом.

Примечательно, что американская журналистка, телеведущая NBC Мегин Келли, которая два раза брала интервью у президента России, после второго интервью также заявила, что ей кажется, что у Путина есть какой-то компромат на Трампа.

Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли, что ничего подобного у них нет и быть не может, так как Москва подобными вещами не занимается.