Лима, 21 марта, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Президент Перу Пабло Кучински передал в конгресс (однопалатный парламент страны) прошение об отставке в связи с подозрениями в коррупции в его адрес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Ministerio de Relaciones Exteriores Педро Пабло Кучински

По информации агентства, в ближайшее время Пабло Кучински намерен выступить с официальным заявлением о своей отставке.

На минувшей неделе сообщалось, что парламент Перу голосами 87 депутатов против 15 поддержал запуск процедуры импичмента главе государства. Дата рассмотрения данного вопроса пока не назначалась.

Напомним, что Кучински подозревается в причастности к переводу средств от бразильского строительного консорциума Odebrecht в пользу связанных с ним фирм якобы за консультационные услуги.

Президента Перу обвиняют в получении таким образом взятки на общую сумму $4,8 млн.

В минувшем году конгресс Перу уже отказался поддержать отставку Пабло Кучински. За отстранение главы государства проголосовали 78 депутатов при необходимом минимуме в 87 голосов.