Хараре, 21 марта, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил масштабную амнистию, 21 марта передает агентство Reuters.

Al Jazeera English Роберт Мугабе

Согласно правительственному заявлению, помилование касается 3000 человек из более чем 20 тыс. заключенных африканской страны.

Под амнистию попадут все заключенные-женщины, несовершеннолетние преступники и заключенные на сроки менее трех лет.

Формальным поводом к амнистии может являться переполненность тюрем Зимбабве — максимальная вместимость пенитенциарных заведений страны как раз составляет около 17 тыс. заключенных.

Неформальным поводом многие называют предстоящие президентские выборы, на которых Мнангагва является кандидатом от правящей партии ZANU — PF.

Напомним, Эммерсон Мнангагва пришел к власти в Зимбабве после переворота военных в ноябре 2017 года, в результате которого был свергнут многолетний лидер африканской страны Роберт Мугабе.

Кандидатура Мнангагвы в качестве главы государства была поддержана военными и парламентом. Президентские выборы должны состояться в ближайшие месяцы 2018 года.