Вашингтон, 21 марта, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий в США были отменены почти 3,7 тыс. авиарейсов. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают американские СМИ.

rooster133 Снег в аэропорту

Мощнейшие снегопады обрушились на северо-восток США. Это наиболее густонаселенный регион страны.

Всего, по данным портала FlightAware, из-за снегопада отменены не менее 3688 рейсов. При этом еще более 6,2 тыс. рейсов были задержаны или перенесены.

Больше всего непогода нарушила деятельность аэропортов Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Международный аэропорт Джона Кеннеди и аэропорт Филадельфии были вынуждены отменить более половины рейсов.

Ранее американские экстренные службы выпустили предупреждение о зимнем шторме для восточного побережья США: от штата Массачусетс до округа Колумбия.

Метеорологи предупредили об обильном влажном снегопаде, сильном ветре и возможном подтоплении прибрежных зон. Ожидается, что в некоторых частях регионов выпадет до 45 см снега.