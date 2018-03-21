Берлин, 21 марта, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Уже в эту пятницу, 23 марта, Соединенные Штаты Америки введут новые протекционистские тарифы на импорт стали и алюминия — и, похоже, никто не сможет их остановить. По крайней мере точно не страны G20, пишет немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

Jorge Elías Флаг США

На встрече министров финансов в Аргентине 20 крупнейших экономик мира не смогли договориться об осуждении или одобрении новых таможенных тарифов США на ввоз стали и алюминия. В своем заключительном совместном заявлении страны G20 протекционистские штрафные пошлины даже не упомянули, но при этом назвали международную торговлю «локомотивом мирового экономического роста».

По итогам встречи страны фактически подтвердили свою приверженность заключительной декларации Гамбургского саммита G20, прошедшего в июле 2017 года. В документе подчеркивалось, что протекционизм, в том числе недобросовестная торговая политика, должны наказываться, однако при признании законных инструментов торговой защиты.

Напомним, что в начале марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. С резкой критикой пошлин сразу же выступил Брюссель, пригрозив применением ответных мер в отношении наиболее уязвимых американских экспортных отраслей.

И тем не менее в G20 на последние события отреагировали с поразительным спокойствием. «В данном случае мы не наблюдаем мировой торговой войны», — отметил министр финансов Аргентины Николас Духовни, ведь США вводят штрафные пошлины лишь на сравнительно небольшой сектор своей внешней торговли, добавил политик.

Более пессимистичным в своих оценках был министр финансов Германии Олаф Шольц. По его словам, уже сейчас, когда дело вот-вот дойдет до эскалации и торговые войны будут определять будущее, беспокоиться стоит, и очень сильно.

Однако федеральный канцлер Ангела Меркель во вторник, 20 марта, выразила надежду на то, что германская и американская стороны все же смогут прийти к взаимопониманию. Меркель также надеется, что ЕС, со своей стороны, не придется вводить ответные штрафные пошлины в отношении США.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и федеральный министр экономики Германии Питер Альтмайер до вторника пребывали с визитом в Вашингтоне, чтобы остановить вступление в силу новых американских тарифов на финишной прямой. По итогам переговоров соглашение достигнуто не было.

Как Евросоюз отреагирует на введение тарифов — пока неясно. С четверга по пятницу главы европейских государств и правительств будут обсуждать торговый спор с США. Председатель Европейского совета Дональд Туск лишь отметил, что ЕС должен адаптироваться ко всем возможным сценариям.

Согласно порядку ротации в этом году председательство в G20 перешло от Германии к Аргентине. Следующий саммит глав государств и правительств состоится в Буэнос-Айресе уже в конце ноября.