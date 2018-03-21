Тбилиси, 21 марта, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили приветствует и одобряет ту резолюцию, которую сегодня утвердил парламент Грузии с совместным участием большинства и меньшинства. Соответствующее заявление от имени президента сделала его парламентский секретарь Анна Нацвлишвили. Она назвала принятый парламентом документ «показателем единства страны в отношении политики России».

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Эта большая трагедия еще раз объединила все общество и показала лицо России. Россия — оккупант. Ее политика уже ясна всем как внутри страны, так и на международной арене. Никакой разницы между убийством Татунашвили и тем нападением, которое совсем недавно было совершено в Великобритании, фактически нет. Это стало ясно нашим партнерам. Президент Грузии в ходе визита в Брюссель и Вашингтон постоянно делал на этом акцент на всех встречах на высоком уровне», — заявила Нацвлишвили.

По ее словам, очень важно, что единая позиция страны по вопросу гибели Татунашвили была зафиксирована и в парламентском формате.

Напомним, что 21 марта парламент Грузии 106 голосами утвердил резолюцию, в которой осудил Россию за грубое нарушение прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе и поручил правительству до 15 июня составить список «Отхозория-Татунашвили».

Как сообщалось ранее, гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии в Ахалгори 22 февраля, а 23 февраля скончался в Цхинвальской больнице. В течение почти целого месяца грузинская сторона безуспешно требовала выдачи тела погибшего, но югоосетинская сторона выполнила это требование только 20 марта, передав тело Татунашвили представителям Международного Комитета Красного Креста, которые доставили его в поселок Эргнети и передали представителям правительства Грузии. В тот же день тело Татунашвили было направлено на экспертизу в Национальное бюро судебной экспертизы. Вместе с сотрудниками бюро в процедуре участвовал независимый эксперт, представитель центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Ираклий Тоидзе. По его информации, «на теле покойного имеются множественные повреждения, которые с большой вероятностью указывают на следы пыток».

Между тем, по информации югоосетинской стороны, Арчил Татунашвили при конвоировании упал и скатился с лестницы, что и объясняет имеющиеся на его теле повреждения. Причиной смерти Татунашвили, согласно проведенной по инициативе властей Южной Осетии экспертизе, называется сердечный приступ.