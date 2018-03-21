Москва, 21 марта, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 21 марта провёл телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

В пресс-релизе указано, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«Обсуждены вопросы, связанные с обстановкой в САР, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Подробности переговоров не раскрываются, но отмечено, что начальники Генштабов ВС России и США намерены поддерживать двусторонние контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, контакты российских и американских военных осуществляются на фоне провокационных заявлений западных политиков, угрожающих нанести военные удары по Сирии. Ранее Минобороны России официально предупредило о том, что в этом случае российские военные уничтожат не только ракеты, выпущенные по территории Сирии, но и несущие их самолеты и корабли.

Напомним, США и их сателлиты требуют от Дамаска прекратить операцию по уничтожению террористов в пригороде сирийской столицы Восточная Гута.