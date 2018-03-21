Берлин, 21 марта, 2018, 21:25 — ИА Регнум. США хотели бы заблокировать строительство газопровода между Россией и Германией, но на введении санкций против компаний, участвующих в проекте, настаивать не станут. Об этом во вторник, 20 марта, заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, беседуя с журналистами перед встречей официальных лиц ЕС, сообщает EU Observer.

Дядя Сэм

Примечательно, что буквально в тот же день пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт, выступая на брифинге для прессы, заявила, что иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции: «Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках CAATSA», цитирует американского представителя Deutsche Welle.

Прошлым летом конгресс США принял закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA), который был подписан Трампом 2 августа 2017 года. Среди прочего закон предусматривает и санкции в отношении компаний, инвестирующих в российские проекты по экспорту энергии, однако строительство «Северного потока — 2» до сих пор оставалось одним из спорных пунктов этого закона.

В связи с принятием этого закона «любая компания, работающая в секторе российского энергетического экспорта, будет сталкиваться с повышенными рисками введения санкций», — отметила Оудкирк.

Однако зампомощника госсекретаря США тут же подчеркнула, что на данный момент США не обсуждают возможное введение санкций против европейских партнеров, вовлеченных в проект «Северный поток — 2», ни публично, ни конфиденциально.

Представитель американской энергетической дипломатии посетит Брюссель, а затем Париж и Копенгаген, однако эти визиты в привязке к новым санкциям Оудкирк попросила не рассматривать. Позже зампомощника госсекретаря планирует посетить и Германию, которая является основным сторонником Nord Stream 2 со стороны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть Евросоюза поддерживает проект газопровода «Северный поток — 2». Против него до сих пор борются Польша, Украина, Латвия, Литва, не желающие лишаться доходов, которые они получают за транзит российского газа в Европу.

Против строительства газопровода выступает и Еврокомиссия, которая продолжает заявлять, что реализация проекта идет вразрез с правилами ЕС. Но она также выступает и против возможных санкций со стороны США: летом прошлого года Брюссель заявил, что внесет на рассмотрение вопрос о возмещении ущерба, если опасения по поводу интересов европейских компаний будут Вашингтоном проигнорированы.

Напомним также, что ранее, в середине марта группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее письмо было отправлено в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.