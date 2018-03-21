Байконур, Казахстан, 21 марта, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-08» и новым экипажем МКС на борту вечером 21 марта успешно стартовала с космодрома «Байконур».

Roscosmos.ru РН «Союз-ФГ» с кораблем Союзом МС-08 на старте

Корабль должен доставить на орбиту экипеж в составе трёх человек — командира корабля, российского космонавта Олег Артемьева и бортинженеров, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 23 марта, 22:41 по московскому времени.

Напомним, 28 февраля МКС покинули члены экспедиции МКС-53/54 — российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джо Акаба.

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