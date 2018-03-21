Валенсия, Испания, 21 марта, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В социальных сетях стали активно обсуждать 87-летнюю жительницу Валенсии Кончу Гарсию Сэру, которая в обычном редакторе Paint создаёт интересные иллюстрации. Менее чем за месяц на профиль женщины в Instagram подписались свыше 120 тыс. человек.

Скриншот страницы в Twitter Cara de cona Запись в Twitter привлекла внимание к творчеству Кончи Гарсии Сэры

Скриншот страницы Instagram conchagzaera Картина, созданная в Paint Кончей Гарсией Сэрой

Скриншот страницы в Twitter Cara de cona Запись в Twitter привлекла внимание к творчеству Кончи Гарсии Сэры

Сэра воспитывает двух внучек, а свободное время проводит за компьютером, который освоила на пенсии. Поначалу женщина брала уроки масляной живописи, но не могла практиковаться дома из-за сильного запаха красок. Тогда Сэра начала упражняться в редакторе Paint. Все картины она создаёт на Windows 7 с помощью мыши. Поначалу женщина публиковала свои работы в Facebook, но позже одна из её внучек посоветовала завести Сэре Instagram.

В октябре 2017 года женщина последовала этому совету и зарегистрировалась в соцсети. За четыре месяца на страницу Сэры подписались около 300 человек, однако в начале марта ситуация кардинально поменялась. На её профиль обратил внимание пользователь Twitter Cara de cona. Он поделился страницей женщины в своём блоге и попросил подписчиков поддержать художницу. Запись собрала почти 35 тыс. лайков и более 25 тыс. ретвитов.

Скриншот страницы Instagram conchagzaera Картина, созданная в Paint Кончей Гарсией Сэрой

Благодаря этому всего за несколько дней на профиль Сэры подписались 123 тыс. человек. Внимание на необычную художницу обратили и местные СМИ. В интервью изданию Vanguardia Сэра рассказала, что на создание одной картины у неё уходит в среднем две недели, так как она старается проработать каждую деталь и поставить на нужное место каждый пиксель. Несмотря на то, что в своё хобби женщина вкладывает много сил и времени, Сэра не понимает, почему её рисунки вызвали такой ажиотаж.

«Не очень я понимаю, почему рисунки привлекли столько внимания. Они же очень простые», — считает художница.

Скриншот страницы Instagram conchagzaera Картина, созданная в Paint Кончей Гарсией Сэрой

Необычные увлечения пенсионеров не впервые привлекают внимание социальных сетей. В апреле 2017 года ажиотаж среди российского сегмента сети привлёк «Канал Татьяны» на YouTube, в котором жительница Саяногорска Татьяна Субботина публикует ролики, созданные по технологии хромакей. Помимо того, что женщина развлекает своих зрителей необычными видео, она еще и учит подписчиков снимать с хромакеем и работать в программе Premiere Pro.

Еще год назад «Канал Татьяны» едва насчитывал 500 зрителей, а теперь их количество перевалило за 43 тысячи. Помимо весёлых роликов и уроков, Татьяна делится с подписчиками различными рецептами, полезными советами и просто рассказывает о своей жизни.