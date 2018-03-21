Лондон, 21 марта, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Ситуация с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не подразумевает остановки всех контактов с Россией, заявил 21 марта министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Think London Борис Джонсон

По словам Джонсона, контакты и взаимодействие с Россией не надо прекращать полностью, потому что он верит в восхищение, которое жители России испытывают в отношении Британии.

«Но это не значит, что все контакты должны быть прекращены, а всё взаимодействие — остановлено, и я скажу вам почему. Я верю, что Великобританией, несмотря ни на что, многие в России восхищаются», — сказал Борис Джонсон.

Глава МИД Британии заявил, что Лондон намерен и далее протягивать руку дружбы, а ограничительные меры Великобритании не направлены против простых граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают обвинять Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не представляя никаких доказательств.