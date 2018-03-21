Калининград, 21 марта, 2018, 19:50 — ИА Регнум. В Калининграде власти срывают реконструкцию ключевого для региона исторического события — штурма Кёнигсберга. Традиционно реконструкция проходит на территории форта №5, за взятие которого в апреле 1945 года 15 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

Gov39.ru Реконструкция штурма Кёнигсберга в форту №5

В этом году руководство Калининградского историко-художественного музея, в чьём ведении находится форт, не дало разрешение энтузиастам-общественникам на полноценную реконструкцию.

«С такой ситуацией мы столкнулись ещё в прошлом году, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель клуба военно-исторического реконструкции им. Героя Советского Союза В.Л. Попова Владислав Воскобойников. — Руководство государственного музея тогда нам рекомендовало проводить реконструкцию на территории не 5-го, а 11-го форта, где размещается частный военно-исторический музей. Мы очень сильно тому удивились. Пятый форт — легендарное, знаковое место. За его штурм 15 бойцов получили звания Героя Советского Союза. А 11-й форт — обычный, там, конечно, были бои местного значения, но они не повлияли на взятие города-крепости Кёнигсберг (в апреле 1945 года гарнизон 11-го форта капитулировал, практически не оказав сопротивления. — ИА REGNUM). Почему государственный музей «ложится» под частный, я не понимаю».

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По словам Воскобойникова, в этом году реконструкторы, заручившись письменной поддержкой губернатора Антона Алиханова и мэра Калининграда Александра Ярошука, направили заявку в музей. Однако, по словам руководителя клуба, «нас вновь восприняли в штыки».

«Сначала сказали, что не компенсируют расходы, на что мы ответили, что готовы почтить память наших дедов из своего кармана. Но всё равно добро не дали, разрешив лишь интерактивные занятия, — продолжил Владислав Воскобойников. — Иными словами статичную выставку».

Собеседник ИА REGNUM уточнил, что интерактивные площадки всегда шли бонусом к реконструкции, когда, посмотрев зрелище с пиротехникой, зрители могли подойти к солдатам, задать интересующиеся вопросы, посмотреть форму и оружие.

«Но сегодняшней молодежи нужен «экшн», она едет конкретно на реконструкцию, на стрельбу и взрывы. Выставкой их не заманишь, — считает Воскобойников. — С помощью «живого» штурма мы привлекаем молодежь интересоваться историей, а тут получается, что главная составляющая уходит из обоймы».

В любом случае реконструкторы приглашают калининградцев и гостей города в воскресенье, 8 апреля, к пятому форту. С 10:00 до 16:00 здесь пройдет военно-историческое мероприятие, посвящённое 73-й годовщине штурма Кенигсберга и подвигу пятнадцати Героев Советского Союза.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 2016 году Калининградская область утратила легендарный музей-мемориал «Командный пункт 43-й армии», с которого весной 1945 года корректировался штурм Кёнигсберга. Музейный объект также находился на балансе Калининградского историко-художественного музея.

ИА REGNUM направляет на имя директора Калининградского историко-художественного музея Сергея Якимова официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с запретом реконструкции штурма Кёнигсберга в пятом форту.