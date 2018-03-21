Вашингтон, 21 марта, 2018, 19:30 — ИА Регнум. На одном из военных полигонов США прошли испытания лазерной установки для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает 21 марта интернет-портал «N+1».

Amdaily.com Лазерный луч

По информации портала, противодроновая установка создана специалистами американской компании Raytheon. Лазерная установка размещается на багги Polaris MRZR.

Во время испытаний в условиях, приближенных к боевым, установкой были сбиты 12 беспилотных аппаратов первого и второго классов.

На багги Polaris MRZR длиной 3,6 метра и шириной 1,5 метра с 88-сильным бензиновым двигателем установлен лазерный модуль с оптической системой наведения и мультиспектральная прицельная станция MTS с оптико-электронными и инфракрасными камерами. Подробной информации о мощности этой лазерной установки и источнике энергии не приводится.

На полигоне базы «Форт Силл» в штате Оклахома с помощью этой установки были сбиты 12 беспилотников массой до 25 кг, способных работать на высотах до тысячи метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года СМИ рассказали о том, что в США протестировали технологию, которая позволит объединять беспилотные летательные аппараты в группы и управлять ими.