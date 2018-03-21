Ашхабад, 21 марта, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангул Бердымухамедов поручил разработать предложения по организации верблюжьих ферм и предприятий по производству верблюжьего чала, сообщает 19 марта «Туркменистан сегодня».

Pixabay.com Верблюд

Глава государства дал поручение министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову, главе Ахалского велаята Тангрыкули Атахаллыеву и министру обороны Яйлыму Бердиеву.

Отметим, верблюжий чал — это кисломолочный продукт, который получается в результате естественного брожения молока верблюда.

Бердымухамедов аргументировал свое решение полезными свойствами данного напитка. По его словам, чал содержит микроэлементы и витамины, которые полезны для профилактики заболеваний. Президент считает, что напиток необходимо включить в рацион пациентов.

Отметим, Гурбангул Бердымухамедов в 1979 году окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института и работал по профессии, в том числе на руководящих должностях, до 1997 года, пока не был назначен министром здравоохранения.

Президент написал книгу «Туркменистан — страна здоровых людей», которая считается в республике «уникальным научным трудом».