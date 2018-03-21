Москва, 21 марта, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, замешанных в отмывании преступных доходов или спонсировании терроризма, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Securitylab.ru ФСБ

Изменения позволят не пускать в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, если в отношении них вынесено решение о замораживании счетов, аресте имущества, приостановлении иных финансовых операций — в рамках проводимых компетентными органами расследований легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

«Такие законодательные ограничения будут адекватным ответом с нашей стороны на внешние угрозы террористического и экстремистского характера», — отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).