Москва, 21 марта, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие хостела, внесли в Госдуму депутаты фракций Госдумы по главе с Петром Толстым («Единая Россия») и Галиной Хованской («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Let99 Хостел

Предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, тем самым привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства.

Таким образом, парламентарии ставят точку в спорах вокруг законности хостелов, которые, как правило, размещаются в жилых домах и зачастую мешают жителям.

Нынешнее определение понятия «средство размещения» включает в себя как объекты жилого, так и нежилого фонда, что позволяло ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему же жилищному законодательству.