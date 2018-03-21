Ленинградская область, 21 марта, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Анонсированный ранее проект использования петербургского электронного проездного «Подорожник» в Ленинградской области обретает конкретное содержание. Стали известны первые маршруты автобусов, идущих из города в область, на которых к оплате будет приниматься «Подорожник».

Metro.spb.ru «Подорожник»

Как сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе правительства Ленобласти, до конца 2018 года единый билет «Подорожник» начнет работать на двух межрегиональных маршрутах петербургско-ленинградской агломерации.

«Названы два первых пилотных межрегиональных маршрута с возможностью оплаты «Подорожником» — №596А от метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и маршрут №403 от метро «Купчино» до поселка Большая Ижора», — говорится в сообщении правительства Ленобласти.

Соответствующее решение Управление по транспорту Ленинградской области согласовало с транспортным блоком администрации Санкт-Петербурга. Если эксперимент даст положительный результат, зона действия «Подорожника» будет расширена вглубь Ленобласти.

Напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в марте подписали очередное соглашение по организации перевозок льготников на маршрутах общественного транспорта между двумя регионами. Согласно документу, единый социальный проездной билет дает право проезда на общественном транспорте обоих субъектов, включая метрополитен.

Теперь к единому «билетному» пространству получат доступ и пассажиры с «Подорожником».

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Как сообщало ИА REGNUM, С 12 декабря 2017 года петербургский «Подорожник» можно использовать для оплаты проезда в пригородных электричках, в том числе, при проезде на территории Ленинградской области. Билет на электричку может записываться на карту «Подорожник» и предъявляться контролерам.

Кроме того, обсуждается проект по разработке и внедрению единого электронного проездного для общественного транспорта Псковской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

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Добавим, что в Москве и Санкт-Петербурге с 2 июня 2017 года в продажу поступила единая карта «Подорожник-Тройка», которой можно оплачивать проезд в общественном транспорте обоих городов.

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На петербургский «Подорожник» можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, суточные билеты, а также использовать карту в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах внесенной фиксированной суммы.