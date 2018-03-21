Берлин, 21 марта, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в бундестаге сказала, что была бы очень рада не упоминать Российскую Федерацию в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС России Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Я была бы рада, если бы я не должна была упоминать Россию в этом месте, дамы и господа, но мы не можем отмести доказательства только на том основании, что мы не хотим упоминать Россию», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин поддерживает позицию Великобритании, Франции и США по «делу Скрипаля», и призвала Россию обеспечить прозрачность, чтобы «положить конец подозрениям». Прозрачность чего именно канцлер не уточнила.

Напомним, ранее Меркель потребовала от России предоставить доказательства своей непричастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Россия в покушении на убийство Скрипаля и его дочери с помощью химического оружия. При этом до сих пор не представлено ни одного доказательства того, что Москва хоть как-то причастна к этому делу, есть только антироссийские вопли западных СМИ.