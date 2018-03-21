Москва, 21 марта, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Почти 70% огосударствления российской экономики рассчитывается за счёт того, что компании объявляются государственными, даже если государство владеет всего лишь одной их акцией, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 марта корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о перспективах нового законопроекта, внесенного в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия». Смысл документа — обязать госкомпании выплачивать не менее 50% от своей прибыли в качестве дивидендов в бюджетную систему РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Я как член партии «Справедливая Россия» поддерживаю этот законопроект, — сказал Делягин. — Однако как экономист хочу отметить, что, если та или иная госкомпания реализует инвестиционную программу, которая соответствует интересам государства, то это уже можно рассматривать как задачи государственной политики, и в этом случае доля дивидендов может сокращаться индивидуальным решением. Мне кажется, это рационально. Если есть задача освоить Арктику или создать атомную бомбу, то это требует больших денег, и логично оставить эти деньги компании на решение поставленных задач, а не гонять их сначала в бюджет, а потом снова выделять. Но в принципе можно финансировать значимые вопросы и специальным решением — из бюджета, хотя сейчас это крайне затруднительно, учитывая либеральный характер правительства».

Кроме того, Делягин подчеркнул, что госкомпания — это любая фирма, где государству принадлежит 50% плюс одна акция.

«Но даже если ему принадлежит всего одна акция, при желании её тоже можно называть государственной, — сказал глава Института проблем глобализации. — Почти 70% огосударствления российской экономики ровно так и рассчитываются. Считается, что если государство владеет хотя бы ничтожным пакетом акций в той или иной компании, то её следует называть государственной».

При этом Делягин призвал отличать обычные госкомпании от государственных корпораций.

«Во втором случае речь идёт об особой юридической форме, введённой в 2006 году, — объяснил экономист. — На самом деле это была очень правильная попытка, но реализованная совершенно негодными средствами. Речь шла о том, чтобы создать норму, аналогичную норме английского права. Там есть такое понятие, как публичная корпорация (правовой институт, выполняющий функции экономического и социального характера от имени государства, но в качестве независимого субъекта права — прим. ИА REGNUM )».

Иными словами, как рассказал Делягин, речь шла о создании компаний, которые бы решали задачи, связанные с обеспечением блага целого общества, а не занимались извлечением прибыли.

«Увы, всё это выродилось в создание особой формы госкомпаний, которые, с одной стороны, практически бесконтрольны, так как перед правительством и Госдумой они отчитываются в очень мягкой форме, а с другой, там очень велики масштабы злоупотреблений, — рассказал экономист. — Кроме того, существует колоссальная возможность их ползучей приватизации».

В заключение Делягин заметил, что очень сомневается в том, что внесённый законопроект встретит поддержку депутатов от «Единой России».

Напомним, что, как заявил лидер фракции «Справедливая Россия», комментируя внесённый соратниками законопроект, в течение последних пяти лет госкомпании не доплачивают в бюджетную систему РФ порядка 300 млрд рублей ежегодно.

Если документ, предложенный справедливороссами, примут, то госкомпании обяжут выплачивать не менее 50% от своей прибыли в качестве дивидендов в бюджетную систему РФ.

«Дивидендная политика — наболевшая тема, в которой наше правительство «плавает», как беспомощный двуликий Янус, — заявил по этому поводу Сергей Миронов. — С одной стороны, с 2016 года Минфин рекомендует госкомпаниям выплачивать те же 50%. С другой, это правило со множеством исключений. Они делаются для госбанков, естественных монополий, плюс всегда есть непрозрачная магическая отговорка — «обширная инвестиционная программа» компании. В итоге крупнейшие и богатейшие корпорации отчисляют основному собственнику, то есть государству, в лучшем случае до 30% прибыли».